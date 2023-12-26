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Karabük'te trafik sıkışıklığı nedeniyle cipe arkadan çarpan otomobil kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Karabük'te trafik sıkışıklığı nedeniyle cipe arkadan çarpan otomobil kaza anı güvenlik kamerasında

Karabük'te trafiğin sıkışması nedeniyle yavaşlayan bir cipe, otomobilin arkadan çarpması kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

26.12.2023 - 15:30,
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KARABÜK'te, trafiğin sıkışması nedeniyle yavaşlayan cipe, otomobilin arkadan çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. A.B. idaresindeki 06 BRE 811 plakalı otomobil, trafik nedeniyle yavaşlayan Y.Ö. yönetimindeki 78 AAL 224 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Karabük\'te trafik sıkışıklığı nedeniyle cipe arkadan çarpan otomobil kaza anı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA
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Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te trafik sıkışıklığı nedeniyle cipe arkadan çarpan otomobil kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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