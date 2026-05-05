Karabük'te TÜGVA "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te TÜGVA "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi

Karabük\'te TÜGVA "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi
05.05.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "İdeolojisi, fikri, kılığı, kıyafeti ne olursa olsun bu ülkenin 86 milyon evladı bu ülkenin öz evladıdır. Kimsenin bu birlikteliği, bu kardeşliği ve bu gücü bölme ayırma imkanı, hayali olmasın" - TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci: - "İhtisas akademi projesiyle birlikte bizler istiyoruz ki gençlerimiz hem akademik düzlemde hem de şahsi hayatlarında önemli tecrübe aktarımından faydalansınlar"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülkenin 86 milyon evladı bu ülkenin öz evladıdır. Kimsenin bu birlikteliği, bu kardeşliği ve bu gücü bölme ayırma imkanı, hayali olmasın."dedi.

Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kasapoğlu, ihtisaslaşmanın istikameti net bir şekilde belirlemek ve bir konuya derinlemesine bilgi sahibi olmak için adım atmak olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Günümüz dünyasında neoliberal akımlar var. Onlar her şeyden biraz biraz yararlanmayı dayatıyor. İhtisaslaşmak ona inat derin bir şekilde bilgiye nüfuz etmek demek. O yüzden ihtisaslaşmak bugünün dünyasında meydan okumadır. İhtisaslaşmak yüzeysellik, sığlık değil bilakis derinlik kesbetmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin sporda çok güçlü altyapıya sahip olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Sporun değerini bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Artık Türkiye dünyanın en genç spor tesislerine sahip. Stat yaşı ortalaması itibariyle dünyanın en iyi, en genç, en modern, en yeni statları bizde. Havuzlarıyla, salonlarıyla, açık-kapalı basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle, her şeyiyle imkan var. İmkansızlıktan bahsedemeyiz. Kampüslerimiz spor açısından her türlü imkana sahip. Tek olması gereken bizim bu konuya daha çok odaklanmamız." dedi.

"Biz adil bir medeniyetin evlatlarıyız." diyen Kasapoğlu, "Adaletle tüm dünyaya hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız. Öyle bir emanet var bizim omuzlarımızda. O yüzden biz bu emaneti daha yukarıya taşımamız lazım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yaklaşık çeyrek asırlık AK Parti hükümetlerinin bugüne kadarki en önemli gündeminin gençlik olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetleri gençliği esas alır, gençliği özne olarak en başa koyar. 25 yıllık sürece baktığınızda hükümet politikalarında ciddi bir genç odaklı politika üretimini görürsünüz. Her daim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, hükümet olarak, gençlerimizin, sporcularımızın, bu ülkenin tüm evlatlarının yanındayız. Bu ülkenin evlatlarının hiçbirini diğerinden farklı görmüyoruz. Her biri bizim için çok kıymetlidir. Her biri bizim için özeldir, değerlidir. İdeolojisi, fikri, kılığı, kıyafeti ne olursa olsun bu ülkenin 86 milyon evladı bu ülkenin öz evladıdır. Kimsenin bu birlikteliği, bu kardeşliği ve bu gücü bölme ayırma imkanı, hayali olmasın."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de ihtisas akademi projesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu, ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençlerin yetişmesini istediklerini belirtti.

Beşinci, "Bu kapsamda birçok proje geliştiriyoruz. Gençlerin hizmetine sunuyoruz. Bunlardan en kıymetli olanlarından bir tanesi ihtisas akademi projesi. İhtisas akademi projesiyle birlikte bizler istiyoruz ki gençlerimiz hem akademik düzlemde hem de şahsi hayatlarında önemli tecrübe aktarımından faydalansınlar. Bu noktada multidisipliner olarak kendilerini çok yönlü geliştirsinler. Kişisel gelişimine katkı sağlasınlar." diye konuştu.

Beşinci, dijital dünyanın bambaşka bir dünya olduğundan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital dünya aslında iletişim çağının hızını bize gösteriyor. Bunu avantaja çevirirsek ne ala ama maalesef hepimiz de buna dahil olmak üzere ekrana takılıyoruz. Maalesef uzun vakitleri orada öldürüyoruz. Bununla alakalı kısıtlayıcı önlemler almamız gerekiyor. Kısıtlı vakitle orayı avantaja çevirmenin faydalı olacağına inananlardanım. Dijital medya sayesinde Gazze'de yaşananları gördük. Onları hissettik. Bunlar bu işin avantajı. Tüm dünyaya aslında Filistin'in derdi ve konusu taşınmış oldu. Ülkesine mahkum edilen Filistin bayrağı tüm dünyada dalgalandı."

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da gençlik çalışmalarının bütün dünyada son derece önemli çalışmalar olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Gençliğin toplumu enerjisiyle sürükleyen, geliştiren ve toplumun inşasında önemli bir rol üstlenen bir konuma sahip olduğunu anlatan Kırışık, üniversiteler olarak büyük gençlik kitlesine sahip olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Kasapoğlu ve Beşinci, gençlerin sorularını yanıtladı.

TÜGVA İl Temsilcisi Erdem Eren'in de konuşma yaptığı programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te TÜGVA 'İhtisas Akademi Programı' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:20:24. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te TÜGVA "İhtisas Akademi Programı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.