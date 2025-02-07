Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncel

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Karabük merkez ve Safranbolu'da düzenlenen operasyonlarda 6 kişinin üzerinde, eşyalarında, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 9,4 gram sentetik uyşturucu, sentetik ecza hap, kuru sıkı tabanca, şarjör, 8 fişek, bıçak, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 4 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Ayrıca üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduran şüpheliye 11 bin 977 lira para cezası uygulandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yenice'de tomruk yüklü kamyon devrildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyon devrildi.

B.Ö. idaresindeki 78 SD 924 plakalı kamyon, Bakraz bölgesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza, hasara yol açtı.