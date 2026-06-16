Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 7 zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 72 sentetik ecza hap, 2,78 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram skunk ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.