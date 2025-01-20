Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 3 sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 750 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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