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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan aracı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 168 sentetik ecza hap ele geçirildi. Merkez Cumayanı köyünde de operasyon yapan ekipler, bir zanlının üzerinde ve ikametinde, 13 sentetik ecza hap, 4 ekstacy hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
18.12.2023 - 19:50,  Güncelleme: 19:51
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan aracı Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 168 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Merkez Cumayanı köyünde de operasyon yapan ekipler, bir zanlının üzerinde ve ikametinde, 13 sentetik ecza hap, 4 ekstacy hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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