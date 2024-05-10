Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Şüpheli A.D'nin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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