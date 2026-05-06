Karabük'te Vaşak Fotokapanla Kaydedildi

Karabük'te kurulan fotokapanla vaşak kayda alındı.

Ovacık ilçesinde yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Domuz ve kurt gibi yaban hayvanlarının sık sık kayda alındığı bölgede, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak da görüntülendi.

Fotokapanla kayda alınan görüntüde, vaşağın bölgede dolaşması yer alıyor.