Karabük'te Yaya Araç Çarpması

Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
M.Y. idaresindeki 78 DE 210 plakalı hafif ticari araç, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde geri manevra yaptığı esnada yoldan geçen F.Y'ye (74) çarptı.
Kazada yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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