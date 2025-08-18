Karabük'te yeni Adalet Sarayının yapım ihalesinin tarihi belli oldu

Karabük'e yapılacak yeni Adalet Sarayı'nın yapım ihalesi 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni Adalet Sarayı yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda sunduğu hizmet kalitesi, erişilebilirliği ve işlevselliğiyle de örnek bir kamu binası olacak.

Mahkemeler, savcılık birimleri, icra daireleri ve uzlaştırma ofisleri gibi pek çok birim tek çatı altında toplanacak. Bu sayede vatandaşlar adli işlemlerini daha hızlı, düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek, projenin tamamlanmasıyla Karabük'te adalet hizmetlerinin daha etkin ve çağdaş bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da yapılacak yeni adalet kompleksinin sadece bir bina inşası olmadığını, aynı zamanda Karabük'ün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ise bu değerli yatırımın Karabük'e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere emeği geçen herkese Karabük halkı adına teşekkür ederek, ihale sonrası sürecin hızla tamamlanacağını kaydetti.