Karabük'te 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de gece saatlerinde ikisi park halinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda 3 aracın çarpışması, savrulan araçların park halindeki 2 araca zarar vermesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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