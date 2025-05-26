Karabük'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Karabük\'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı
26.05.2025 22:29
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Eflani'de 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı, hastanelere sevk edildi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karabük-Eflani kara yolunun Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde meydana geldi. Özgür Ş. yönetimindeki 78 BK 515 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak önce tali yola giriş yapmak isteyen Mustafa U. idaresindeki 57 DV 518 plakalı hafif ticari araca, ardından karşı yönden gelen Sabri B. (44) yönetimindeki 78 M 9007 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki tarlaya devrildi. Bu sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç, karayoluna çıkmak isteyen 34 SA 5433 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Sabri B. ile Nebiye U. (65), Büşra U. (29), Selahattin G. (50), Alihan K. (29), Tahir B., Alaattin B., Ahmet D. (48) ve Barış E. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin G. ve Sabri B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, "Şu an itibari ile can kaybımız söz konusu değil. Yaralılarımız Karabük'teki Eğitim Araştırma Hastanemize, Safranbolu Devlet Hastanemize nakledildiler. Şu anda tedavilerine başlandı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika

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