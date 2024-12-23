Karabük\'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.