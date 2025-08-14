Karabük'ten AK Parti'nin 24'üncü yaşını kutlama mesajları - Son Dakika
Karabük'ten AK Parti'nin 24'üncü yaşını kutlama mesajları

14.08.2025 16:11
AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, partisinin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keskinkılıç, mesajında, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kutlu yürüyüşüne başladığını bildirdi.

O gün atılan adımın sadece bir parti kuruluşu olmadığını ifade den Keskinkılıç, "O gün milletin iradesine yeniden sahip çıkma, memleketin ufkunu genişletme, umudu yeniden yeşertme günüydü. Kurulduğu günden bu yana her seçimde milletimizin güvenine mazhar olan partimiz 'yapılamaz' denilen hizmetleri hayata geçirdi, hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü. Köprülerden tünellere, şehir hastanelerinden hızlı trenlere, her karış toprağa dokunan projelere kadar, milletimiz için ne gerekiyorsa onu yaptı." ifadesini kullandı.

Keskinkılıç, bir zamanlar etkisinin "bin yıl süreceği" söylenen vesayet zincirlerini kırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Karanlık odakların hakimiyetini tarihe gömdük. Millet iradesini, bu ülkenin yegane gücü yaptık. Bugün, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 24 yıl boyunca nice imkansızı başaran, nice engeli aşan AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, milletin gönlünde yer etmiş bir dava, bir hizmet sevdasıdır.

Bu dava gece gündüz demeden çalışan, terini toprağa, emeğini vatana katan, dualarını eksik etmeyen milyonların davasıdır. Bu dava 'durmak yok, yola devam' diyerek yürüyenlerin, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma sözüdür. Zaferlerin, eserlerin, gönüllerin partisi AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice AK yıllara, nice büyük başarılara…"

Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya'nın mesajı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetinkaya, mesajında, kutlu davanın, milletin iradesini merkeze alan, vesayet odaklarına boyun eğmeyen, demokrasiyi güçlendiren bir anlayışla yola çıktığını aktardı.

Karşılaştıkları her zorlukta milletin desteği, liderin vizyonu ve dava arkadaşlarının fedakarlığıyla yola devam ettiklerini vurgulayan Çetinkaya, "Bugün geldiğimiz noktada, ekonomiden savunma sanayine, ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda hayal edilen projeler hayata geçti. Türkiye, bölgesinde ve dünyada güçlü bir konuma ulaştı. Bu davanın bir neferi olarak, Karabük'e ve ülkemize hizmet etme fırsatını bizlere sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'mizin kuruluşunun 24. yılı milletimize, partimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Durmuş Ali Keskinkılıç, Milletvekili, Keskinkılıç, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

