Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Alınan bilgiye göre M.A, A.Ö'ye ait 78 BK 869 plakalı motosikleti, gece saatlerinde evinin otoparkından aldı. M.A, Şehit Musa Üstün Caddesi'ne getirdiği motosikleti yolun ortasında ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, şüpheli M.A. hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yaptı.
Bu arada motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'ün Eflani ilçesinde motosiklet kundaklama olayı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?