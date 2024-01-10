 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde yeni yılın ilk karı etkili oldu. Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

10.01.2024 - 00:29,
Abone Ol

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde yeni yılın ilk karı etkili oldu. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği kayak merkezinde kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Karabük\'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Karabük, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili - Son Dakika


00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02
Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16
Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57
'Bedel ödersiniz' diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
23:16 Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı
22:57 "Bedel ödersiniz" diyen İlhan Palut Beşiktaş maçının ardından oyuncularına ateş püskürdü
22:39 Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:10 DEM Parti Eş Genel Başkanları CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret edecek
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 01:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement