Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde yeni yılın ilk karı etkili oldu. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği kayak merkezinde kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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