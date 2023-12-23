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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başlarken, trafik ekipleri de kontrollerini artırdı. Araçlar zemindeki kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerliyor. Kent merkezinde ise sağanak ve rüzgar etkili oluyor. Valilik, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Karabük\'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
23.12.2023 - 20:15,
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının başlamasının ardından Karayolları ekipleri Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve D-100 kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri ise yollardaki kontrollerini artırdı.

Araçların zemini kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

Keltepe Kayak Merkezi ve Safranbolu Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağarken kent merkezinde ise sağanak ve rüzgar etkili oldu.

Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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