Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Tiran New York Üniversitesi (UNYT) arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolleri imzalandı. Protokollerle iki üniversite arasında akademik, stratejik, ileriye dönük verimli ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

02.07.2024 15:21
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Tiran New York Üniversitesi (UNYT) arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolleri imzalandı.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş'i ziyaret etti. Rektör Kırışık'a, Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur da eşlik etti.

Görüşmede ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyet konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca Erasmus hareketliliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından akademik alan ve KBÜ tarafından organize edilen Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ile Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) konularında iş birliğini kapsayan protokoller imzalandı. Protokollerle iki üniversite arasında akademik, stratejik, ileriye dönük verimli ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Kırışık, KBÜ'nün, uluslararası ağını genişleterek ve geliştirerek uluslararası üniversite olma hedeflerini daha da ileriye taşımaya devam edeceğini belirterek, üniversitenin gerek ulusal gerekse uluslararası iş birlikleriyle gelişmesinin daha kapsamlı ve nitelikli olacağını ifade etti.

Daha önce Karabük Üniversitesi'nde görev yapan UNYT Rektörü Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, iki üniversite arasındaki iş birliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Tiran, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi ile Tiran New York Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı - Son Dakika

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