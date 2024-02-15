Karabük Üniversitesi\'nde Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı Açıldı

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Karabük Üniversitesine (KBÜ) Türk Tarih Kurumunca bağışlanan 1161 kitaptan oluşturulan Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığının açılışı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Kamil Güleç Kütüphanesi'ndeki kitaplığın açılışı kapsamında KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından yapılan açılışta bir konuşma yapan Özgen, projenin, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına başlatıldığını belirtti.

Üretilen bilimin, toplumun ve üniversitelerin hizmetine sunulmasının önemine değinen Özgen, her ay Türkiye genelinde 2 gün ve 2 üniversitede kurumun yayınlarından oluşan kitaplıkların açılacağını bildirdi.

Özgen, "Türkiye'deki 208 üniversitemizin tamamında Türk Tarih Kurumu yayınlarından oluşan kitaplığı açmayı devam ettireceğiz. Bunu çok önemsiyoruz çünkü özellikle üniversitenin pozitif gündeminin bilim, kütüphane olması gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Dünyada ve tarihteki gelişmelere bakıldığında temel referansın bilime yapılması gerektiğini vurgulayan Özgen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her anlamda kalkınması, gelişmesi, önünün açılması, tarihsel misyonunu devam ettirebilmesi, bilime, bilim insanına, kütüphaneye ne kadar önem verdiğimizle veya vermediğimizle doğru orantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu alandaki görevimiz ve kurumsal sorumluluğumuz itibarıyla sosyal bilimler alanını kurumumuzun imkanları çerçevesinde desteklemeye gayret ediyoruz."

Rektör Kırışık da Türk Tarih Kurumunun 1161 kitaplık bağışının sosyal bilimler, tarih ve ilgili alanlarda üniversitenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Eserlerin araştırma faaliyetlerini destekleyerek geliştireceğini ve sosyal bilimler sahasında yeni fırsatlar sunacağını anlatan Kırışık, üniversite olarak sosyal bilimler sahasında Türkiye çapındaki gelişmelere öncülük etmek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kitaplığın açılışı yapıldı, kütüphane gezildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u da ziyaret eden Özgen, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türk Tarih Kurumu Tarihçi Buluşmaları" etkinliğine de katıldı.