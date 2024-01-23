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Karabük Üniversitesi'ne Maske Üretim Makinesi Bağışlandı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'ne Maske Üretim Makinesi Bağışlandı

Sultan Eğitim Kültür Yardımlaşma Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Eyerciler tarafından Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere bağışlanan maske üretim makinası, Model Fabrika Laboratuvarının açılışıyla hizmete girdi. Üniversite yetkilileri, maske üretimi ve diğer üretimlerle gelir elde ederek farklı alanlarda üretim yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Karabük Üniversitesi\'ne Maske Üretim Makinesi Bağışlandı
23.01.2024 - 17:32,
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Sultan Eğitim Kültür Yardımlaşma Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Eyerciler tarafından Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere bağışlanan maske üretim makinası, Model Fabrika Laboratuvarının açılışıyla hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Sultan Eğitim Kültür Yardımlaşma Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Eyerciler ve akademisyenler katıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılışı yapılan Model Fabrika Laboratuvarında incelemelerde bulundu, maske üretimi hakkında bilgi aldı.

Üreten üniversite olma yolunda hedeflerinin olduğuna işaret eden Kırışık, "Maske üretimi ve diğer farklı farklı üretimlerle bunu zenginleştirmek istiyoruz. Sadece fikri üretim değil, maddi üretim yapma noktasında da bir gayretimiz, bir çabamız var. Bu noktada maske üretimiyle buna başlamış olduk. İnşallah uygun fiyata piyasaya bu maskelerimizi satacağız. Üniversitemiz olarak hem bu elde ettiğimiz gelirleri daha fazla, daha farklı alanlarda üretim yapmak için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

189 elektronik sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez 100. Yıl Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 189 elektronik sigara ile elektronik sigara dolumu yapılan 50 likit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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