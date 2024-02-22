Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kırışık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategoride oyunu kullandı. Detaylar haberde yer alıyor.

22.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırışık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategoride oyunu kullandı.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" adlı karesini seçen Kırışık, " Gazze: Kanıt"ta Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" fotoğrafını oyladı.

Kırışık, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Kırışık, Anadolu Ajansının, Türkiye için son derece önemli bir kurum olduğunu, dünya çapında doğru haberlerin yayımlanmasında büyük işlevi bulunduğunu söyledi.

Kurumun, Türkiye için kıymetli çalışmalar yaptığını dile getiren Kırışık, şu ifadeleri kullandı:

"2023'ün bizim için en önemli değeri, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı olması, Türkiye Yüzyılı'nın başlaması. İnşallah bu çağda Türkiye bütün medeniyetiyle, gelişmişliğiyle, teknolojisiyle ve sosyal bilimleriyle kendisini gösterecek. Türkiye, dünyanın sorunlarını çözecek bir vizyon ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya konulan bu vizyonun, dünyanın sorunlarını çözmesi, barışı sağlaması, kardeşçe yaşanılan bir medeniyet kurulmasını sağlaması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

Fatih Kırışık, Karabük, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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