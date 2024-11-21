Karabük Üniversitesince hazırlanan kentsel tasarım projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesince hazırlanan kentsel tasarım projesi tanıtıldı

Karabük Üniversitesince hazırlanan kentsel tasarım projesi tanıtıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı tarafından "Albay Karaoğlanoğlu, Kıbrıs Şehitleri ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddeleri Kentsel Tasarım" projesi hazırlandı.

21.11.2024 13:21
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı tarafından "Albay Karaoğlanoğlu, Kıbrıs Şehitleri ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddeleri Kentsel Tasarım" projesi hazırlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesinde düzenlenen toplantıda tanıtılan proje kapsamında, caddelerin daha modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Özellikle yayaların kullanımını kolaylaştıran düzenlemeler ve yeşil alan tasarımları yapılan projede çalışma takımı, tasarımlarında çevre dostu malzeme ve enerji verimliliği sağlayan aydınlatma çözümlerine de yer verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KBÜ Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı'na hazırladıkları projelerden dolayı teşekkür etti.

Karabük'ün şehircilik anlamında daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline geleceğini vurgulayan Çetinkaya, KBÜ ile bu tür işbirliklerinin devam edeceğini bildirdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da üniversitenin sadece akademik eğitimle sınırlı kalmayan, bulunduğu şehre, topluma ve geleceğe değer katmayı hedefleyen bir kurum olduğunu kaydetti.

Toplantıya, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay, çalışma takımı üyeleri Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı, Doç. Dr. Çiğdem Bogenç, araştırma görevlisi Bilgehan Bakırhan, araştırma görevlisi Mustafa Haki Eraslan, araştırma görevlisi Hasan Söylemez, Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Erdemoğlu ve mimar Sevinç Yurttaş katıldı.

Kaynak: AA

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