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Karabük Valiliği, 'Eğitim Kenti Karabük' Projesi Başladı - Son Dakika
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Karabük Valiliği, 'Eğitim Kenti Karabük' Projesi Başladı

Karabük Valiliği, 'Eğitim Kenti Karabük' Projesi kapsamında çalışmaların başladığını duyurdu. Proje, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayarak, öğrencilerin akademik, sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca, proje ile okul kütüphanelerinin envanterindeki kitap sayısı artırılacak, öğrencilere ücretsiz çocuk tiyatrosu izleme imkanı sunulacak ve ulusal programlara katılım ve başarı oranları artırılacak.

Karabük Valiliği, \'Eğitim Kenti Karabük\' Projesi Başladı
23.12.2023 - 19:21,
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Karabük Valiliği, "Eğitim Kenti Karabük" Projesi kapsamında çalışmaların başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirmek amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Projenin önemine değinilen açıklamada, projeyle temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin, eşit koşullarda eğitim olanaklarından tam anlamıyla yararlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projeyle öğrencilerin akademik, sanatsal ve sosyal alanda gelişimlerinin desteklenerek başarılarının artırılmasının hedeflendiği vurgulanarak, "Projeyle Karabük'teki LGS ve üniversite sınavlarına giren öğrencilerin başarılarını artırmak hedefleniyor. Ayrıca TEKNOFEST, TÜBİTAK araştırma projeleri, Vocathlon gibi ulusal programlara katılım ve başarı oranlarını artırarak; genç yeteneklerin ulusal düzeyde öne çıkarılmasını sağlamak, yerel ve ulusal anlamda, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin çeşitliliği oluşturmak amaçlanıyor. Eğitim ortamını daha çekici hale getirecek faaliyetlerle, öğrencilerin eğitim süreçlerine daha etkin şekilde katılımları sağlamak, ilkokul öğrencilerine ücretsiz çocuk tiyatrosu izleme imkanı sunmak, okul kütüphanelerinin envanterinde bulunan kitap sayısını artırmak hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Proje kapsamında, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paydaşların büyük destekleriyle gerçekleştirilecek olan projeyle, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal gelişimlerine katkı sunmak, bunlarla birlikte düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, milli kültür ile evrensel değerlerini içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş, öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek, gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlanacaktır."

Kaynak: AA
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