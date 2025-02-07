Karabük ve Bolu\'da Kar Yağışı

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Karabük'ün yüksek kesimleri ile Bolu'nun Göynük ilçesinde kar etkisini gösterdi.

Karabük'te 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük- Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ve yüksek rakımlı köyler ile ormanları beyaza bürüdü.

Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem aldı.

Öte yandan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Bolu'nun Göynük ilçesi de 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi konakları, Akşemseddin Hazretleri Türbesi ve doğasıyla her mevsim ilgi gören ilçe, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Bölgedeki kar güzelliği dronla görüntülendi.