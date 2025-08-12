Karaburun'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.