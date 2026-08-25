Karaburun Sahili'nde Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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Karaburun Sahili'nde Boğulma Tehlikesi

Karaburun Sahili\'nde Boğulma Tehlikesi
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Şiddetli dalgalara rağmen suya giren bir kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

ARNAVUTKÖY Karaburun Sahili'nde, şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olmasına rağmen suya giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Şiddetli dalgalar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu sahilde bir kişi, yasağa rağmen suya girdi. Bir süre yüzen kişi, dalgaların şiddetini artırmasının ardından kıyıya dönmekte güçlük çekti. Durumu fark eden çevredekiler, cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen cankurtaranlar ve çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaburun Sahili'nde Boğulma Tehlikesi - Son Dakika

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