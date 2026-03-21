Karaca Mağarası'nda Yeni Turizm Sezonu
Karaca Mağarası'nda Yeni Turizm Sezonu

Karaca Mağarası\'nda Yeni Turizm Sezonu
21.03.2026 13:50
Ramazan Bayramı ile birlikte Karaca Mağarası'nda yeni turizm sezonu açıldı. Ziyaretçiler mağarayı keşfediyor.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Ramazan Bayramı'yla birlikte yeni turizm sezonu başladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, iç nemin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla her yıl kasım ayında ziyarete kapatılıyor.

Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, geçen süre içerisinde yapılan bakım çalışmalarının ardından Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Erzurum'dan Karaca Mağarası'na ziyarete gelen Gökhan Tahsin Çalıkoğlu, AA muhabirine, yıllar önce ziyaret ettiği mağaraya yeniden geldiğini ve tekrar hayran kaldığını söyledi.

Çalıkoğlu, mağarada adeta tarihin zaman içerisindeki dönüşümünün yaşandığını ifade ederek, "Herkesin eline sağlık. Mağara çok güzel bir şekilde restore edilmiş. Mağaranın her köşesine rahatlıkla, güven içerisinde ilerleyebiliyoruz." dedi.

Ailesi ile birlikte mağarayı ziyaret eden Elif Çalıkoğlu ise "Büyülendim açıkçası. Burası çok güzel, çok güzel bir şekilde oluşmuş." ifadesini kullandı.

Begüm Bektaş da Karaca Mağarası'nı çok beğendiğini ve sık sık fotoğraf çekmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Advertisement
