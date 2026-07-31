Karacabey'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, 6 Yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu Harmanlı mevkiinde meydana geldi. Şengül B.'nin (57) kontrolünü yitirdiği 34 GCE 148 plakalı otomobil, savrulup yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Şengül B. ile yanındaki Faik Ö. (68), Melek U. (56), Fatma I. (51), Şule Ç. (49) ve Aytekin Ayaz B. (5) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, 6 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?