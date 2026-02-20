Karacabey'de Taşkın: Ulaşım Kesildi, Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacabey'de Taşkın: Ulaşım Kesildi, Tarım Arazileri Zarar Gördü

Karacabey\'de Taşkın: Ulaşım Kesildi, Tarım Arazileri Zarar Gördü
20.02.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmur sonrası Çapraz Çayı taştı, ulaşım kapandı, tarım arazileri su altında kaldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağmurun ardından debisi yükselen Çapraz Çayı'nın taşması nedeniyle Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü'nde ulaşım sağlanamıyor.

İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi.

Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.

Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.

Bölgedeki taşkının tarım arazilerine verdiği zarar dronla görüntülendi.

Tarım arazilerine zarar veren suyun, Karacabey mevkisindeki İstanbul-İzmir Otoyolu'na kadar ilerlediği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Fikret Lafçı, gazetecilere, bölgedeki tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

Arpa, buğday, mısır gibi tarım ürünü ekili olan arazilerde zarar meydana geldiğini belirten Lafçı, şöyle konuştu:

"Çok senedir böyle bir su görmedik. Bu sene çok su geldi. Bizim şu anda 70-80 dönüm ekili arazimiz su altında kaldı. 20 dönüm biçemediğimiz yer de su altında kaldı. Bazı suya yakın olan yerlerimiz de var, mağduruz. 80 dönüm yerden 40 ton buğday, 20 ton mısır alabilirdik. Bu durumdan dolayı mağduruz."

Vatandaşlardan Hüseyin Satı da son yağışlardan dolayı böyle bir taşkın yaşandığını belirterek, "Uluabat Gölü'nden Marmara Denizi'ne kadar birleşen deremizde su taşkınından dolayı köyümüz tarım arazilerinde büyük zararımız mevcut. Sular altında şu an 3-5 bin dönüm arazimiz kaldı." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Karacabey, Harmanlı, Ulaşım, Güncel, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacabey'de Taşkın: Ulaşım Kesildi, Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:07:32. #7.11#
SON DAKİKA: Karacabey'de Taşkın: Ulaşım Kesildi, Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.