Karacabey Longozu Yağmurlarla Yeniden Suya Kavuştu
Karacabey Longozu Yağmurlarla Yeniden Suya Kavuştu

Karacabey Longozu Yağmurlarla Yeniden Suya Kavuştu
11.03.2026 10:51
Karacabey Longozu, 5 ay süren kuruluğun ardından son yağışlarla tekrar suyla doldu.

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan ve 5 ay önce kuruyan Türkiye'nin 3'üncü büyük subasar ormanı Karacabey Longozu, son yağışların ardından yeniden suyla doldu. 270'ten fazla kuş türü başta olmak üzere birçok bitki, mikroorganizma ve canlıya ev sahipliği yapan longoz, dronla görüntülendi.

Güney Marmara'daki akarsuların büyük bölümünün birleşmesiyle oluşan Susurluk Irmağı'nın Marmara Denizi ile buluştuğu, farklı habitat özelliklerini bir arada barındıran ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan Karacabey Longozu, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi farklı eko-turizm aktivitelerinin yapılabildiği nadir alanlardan biri olarak görülüyor. Avrupa'da örneği bulunmayan ve Türkiye'deki 4 longoz içinde 3'üncü büyük subasar ormanı olan Karacabey Longozu, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistem olarak dikkat çekiyor. Dişbudak, kızılağaç, göl soğanı, su menekşesi, nilüfer çiçeği gibi bitkilerin yanı sıra yılkı atları, manda, inek gibi hayvanlarla, flamingo, karaleylek, balıkçıl gibi kuş türlerine de yaşam alanı olan bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşul olarak bol su gösteriliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Son 65 yılın en sıcak yazı bu habitatı da olumsuz etkilerken, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan ve kuraklık nedeniyle 5 ay önce kuruyan Karacabey Longozu, son yağışların ardından yeniden su ile doldu. 270'ten fazla kuş türü başta olmak üzere birçok bitki, mikroorganizma ve canlıya ev sahipliği yapan longoz dronla görüntülenirken, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, longozun yeniden suyla dolmasının ekolojik sistemi olumlu etkilediğini söyledi.

'SEVİNDİRİCİ BİR DURUM'

Doç. Dr. Efsun Dindar, "Aldığımız son yağışlarla birlikte su seviyesi sevindirici bir boyuta geldi. Bu aşamada geçen sene yaşadığımız kuraklığın ardından bu sevindirici bir durumdur. Sadece tek bir yağışla geçtiğini söylemek mümkün değil. Bu habitatın içerisinde çeşitli su canlıları ve bitkileri var. Su olmadığında bu canlıların yaşamını sürdürememesi söz konusu oluyor. Kuşlar açısından hem üreme hem dinlendirme alanı olarak kullanılan yerlerdir. Suların dolması ile birlikte longoz, canlıların yaşamını sürdürmesine yardımcı olurken; kuş türlerinin ve suda yaşayan hayvanların da dinlenme alanları oluşuyor dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karacabey, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacabey Longozu Yağmurlarla Yeniden Suya Kavuştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Karacabey Longozu Yağmurlarla Yeniden Suya Kavuştu - Son Dakika
