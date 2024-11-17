Karaciğer Nakli Uzmanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu vefat etti

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Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.