Karadağ'da Osmanlı Arşiv Belgeleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Karadağ'da Osmanlı Arşiv Belgeleri Sergisi Açıldı

Karadağ\'da Osmanlı Arşiv Belgeleri Sergisi Açıldı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen 'Osmanlı Arşiv Belgelerinde Karadağ' sergisi, Türkiye ve Karadağ'ın ortak kültürel mirasına ait belgeleri gösteriyor. Serginin açılışına Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Kültür ve Medya Bakanı Tamara Vujovic ve diğer önemli isimler katıldı. Sergi, Osmanlı İmparatorluğu ile Karadağ arasındaki ilişkilerin tarihini belgelerle aydınlatmayı amaçlıyor.

11.06.2024 23:11
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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Karadağ" sergisi beğeniye sunuldu.

Sergi, Podgoritsa Kültür Yazı programı kapsamında, Podgoritsa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Podgoritsa Müze ve Galeriler Kurumu işbirliğinde düzenlendi.

Türkiye ve Karadağ'ın ortak kültürel mirasına ait belgelerin gösterildiği serginin açılışına, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın yanı sıra Karadağ Kültür ve Medya Bakanı Tamara Vujovic, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, YEE Podgoritsa Koordinatörü Abdurrahim Türker, Podgoritsa Müze ve Galeriler Kurumu Müdürü İvana Cupic, yazar Uğur Altuğ ve davetliler katıldı.

"Kültür alanı, bizi birbirimize en iyi bağlayan alandır"

Büyükelçi Kalkavan burada yaptığı açıklamada, serginin, Osmanlı İmparatorluğu ile Karadağ arasındaki gelişmelerin sürecini, tarihin belirli anlarını yakalayan belgeler aracılığıyla aydınlattığını ifade etti.

YEE Podgoritsa Koordinatörü Türker, "Enstitümüz Karadağ'da 10 yıldır faaliyet göstermekte. Bu süre zarfında kültürel bağlarımızı güçlendirmek, ortak tarih ve mirasımızı tanıtmak amacıyla birçok projeye imza attık." dedi.

Cupic, iki ülkenin ekonomik, siyasal ve sosyal anlamda işbirliklerinin bulunduğunun altını çizerek, "Kültür alanı, bizi birbirimize en iyi bağlayan alandır." görüşünü paylaştı.

Altuğ, Osmanlı ile Karadağ ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu ve bunun sosyal ve kültürel alanda pek çok miras ortaya çıkardığını belirtti.

Kaynak: AA

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