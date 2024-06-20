Karadağ'da Spor Merkezi Yakınında Patlama: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı

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Karadağ'ın Cetinje şehrindeki spor merkezinin yakınında patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, spor merkezi yakınında yerel saatle 09.10'da patlama meydana geldiği bildirildi.

Olayda patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, spor merkezinin çevresinin polis tarafından kapatıldığı, patlayıcı maddenin türü ve patlamanın kim tarafından ve nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Karadağ Radyo Televizyonunun (RTCG) haberinde eylemin bombalı saldırı olduğu ve ülkedeki uyuşturucu çeteleriyle bağlantısının bulunduğu öne sürüldü.