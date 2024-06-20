Karadağ'da Spor Merkezi Yakınında Patlama: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Karadağ'da Spor Merkezi Yakınında Patlama: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Karadağ'ın Cetinje şehrindeki spor merkezinin yakınında meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Karadağ İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve patlamanın nedeni ile sorumlularını belirlemeye çalışıyor. Karadağ Radyo Televizyonu'nun haberine göre, patlamanın bombalı bir saldırı olduğu ve uyuşturucu çeteleriyle bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

20.06.2024 13:17
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Karadağ'ın Cetinje şehrindeki spor merkezinin yakınında patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, spor merkezi yakınında yerel saatle 09.10'da patlama meydana geldiği bildirildi.

Olayda patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, spor merkezinin çevresinin polis tarafından kapatıldığı, patlayıcı maddenin türü ve patlamanın kim tarafından ve nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Karadağ Radyo Televizyonunun (RTCG) haberinde eylemin bombalı saldırı olduğu ve ülkedeki uyuşturucu çeteleriyle bağlantısının bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadağ'da Spor Merkezi Yakınında Patlama: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadağ'da Spor Merkezi Yakınında Patlama: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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