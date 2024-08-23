Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı tamamlandı - Son Dakika
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Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı tamamlandı

Karadeniz'in engebeli coğrafyasını aşmak için yapılan tarihi proje olan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı tamamlandı. Proje, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak büyük bir ticaret limanı oluşturacak ve bölgenin ekonomisini olumlu yönde etkileyecek.

23.08.2024 14:47
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Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının tamamlandığı bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından "II. Abdülhamid Han'ın 150 yıllık rüyası gerçek oldu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Karadeniz'in engebeli coğrafyasını aşmak için 25 tünel ve 330 metrelik viyadükle yapılan tarihi projenin Ordu etabının hayata geçirildiğini belirtti.

Güler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Osmanlı döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid Han zamanında projelendiren asrın projesi Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak büyük bir ticaret limanı oluşturacak. Karadeniz Bölgesi ve Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek bu proje, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarının taşınması açısından da stratejik bir önem taşıyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren proje Sivas ve Kayseri'yi adeta sahil kenti yapıyor, Ordu'muzun marka değeri artıyor. Ordu'nun geleceğe bakan vizyonuna ve Türkiye Yüzyılı'na altın harflerle kazınacak bu büyük projeye hep birlikte tanıklık edelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabı tamamlandı - Son Dakika
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