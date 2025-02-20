Karadeniz'de Hava Koşulları Uçuşları İptal Etti

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Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu- Giresun ve Rize- Artvin havalimanlarındaki bazı seferler iptal edildi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de etkili olan kar yağışının ardından uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul ve Ankara'ya yapılması beklenen bazı uçuşlar ile Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanı'ndan planlanan 12 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Bölgedeki hava koşullarının normale dönmesiyle iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.