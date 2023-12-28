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Karadeniz'de Panama bayraklı gemi mayına çarptı - Son Dakika
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Karadeniz'de Panama bayraklı gemi mayına çarptı

Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl götüren Panama bayraklı sivil bir gemi, Karadeniz'de mayına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybederken üst güvertede yangın çıktı. Patlama sonucu 2 denizci yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından tıbbi destek sağlandı.

Karadeniz\'de Panama bayraklı gemi mayına çarptı
28.12.2023 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
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Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl götüren Panama bayraklı sivil bir geminin, Karadeniz'de mayına çarptığı bildirildi.

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı." ifadelerine yer verildi.

Gemiye sağlık ekiplerinin ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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