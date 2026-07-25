Karadeniz\'de Sondaj Gemilerine Refakat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Turgutreis fırkateyni tarafından, Karadeniz'de sondaj faaliyetleri devam eden Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakat görevinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında, TCG Turgutreis fırkateyni tarafından Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakat, koruma ve sancak varlık gösterme görevleri başarıyla icra edilmeye devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.