Karadeniz'de Sürü Sahipleri Hayvanlarını Yaylalara Çıkardı - Son Dakika
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Karadeniz'de Sürü Sahipleri Hayvanlarını Yaylalara Çıkardı

Karadeniz\'de Sürü Sahipleri Hayvanlarını Yaylalara Çıkardı

Karadeniz'de havaların ısınmasıyla sürü sahipleri, hayvanlarını yaylalara çıkarmaya başladı. Tekkeköy ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan besiciler, sürüleriyle 130 kilometre uzaklıktaki 2 bin 160 rakımlı Ladik ilçesinin Akdağ Yaylası'na ulaşmak için yola çıktı. Yüzlerce koyunun kontrolünü çoban köpeklerinin de yardımıyla sağlayan sürü sahipleri, üç gün sürecek yolculuğun ardından varış noktasına ulaşmayı hedefliyor.

25.05.2024 11:03
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Karadeniz'de havaların ısınmasıyla sürü sahipleri, hayvanlarını yaylara çıkarmaya başladı.

Tekkeköy ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan besiciler, sürüleriyle 130 kilometre uzaklıktaki 2 bin 160 rakımlı Ladik ilçesinin Akdağ Yaylası'na ulaşmak için yola çıktı.

Karışmasın diye önceden belirledikleri renkteki boyaları koyunlara süren çobanlar, hayvanların boynuna bağladıkları çanlarla da sürüden ayrılan ya da kaybolan koyunların daha rahat bulunmasını sağlıyor.

Yüzlerce koyunun kontrolünü çoban köpeklerinin de yardımıyla sağlayan sürü sahipleri, üç gün sürecek yolculuğun ardından varış noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Çayırçökek Mahallesi'nden yayla yolculuğuna çıkan sürü sahiplerinden 44 yaşındaki Ali Denk, AA muhabirine, yaylacılığın yörede bir gelenek olduğunu, bu geleneği babalarından devraldıklarını söyledi.

Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını anlatan Denk, "Yolculuğumuzda 5-6 arkadaşımız var ve Ladik'in Akdağ Yaylası'na çıkacağız. Yaylada 3-4 ay kalacağız." dedi.

Aralıklarla dinlenerek geceleri ormanlık alanlarda konaklayarak yolculuklarına devam ettiklerini belirten Denk, "Sabah 06.00'da yola çıkıyoruz, 3-4 saatte bir dinlenme molası veriyoruz. Köyümüzden yayla mesafemiz 130 kilometre civarında, yaylamızın rakımı yaklaşık 2 bin 200 metre, yüksek ve soğuk bir yaylaya çıkıyoruz," diye konuştu.

Tekkeköy'ün Kışla Mahallesi'nden yola çıkan ve diğer sürü sahipleriyle buluşan Ali Kıvanç da ilkokuldan sonra dede mesleğini devam ettirdiğini ve işini severek yaptığını dile getirdi.

Bir başka sürü sahibi Adem Değer ise koyunlarını yaylaya çıkarırken yeni doğan kuzuları ve eşyalarını da patpatlarla taşıdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Karadeniz, Tekkeköy, Akdağ, Ladik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Sürü Sahipleri Hayvanlarını Yaylalara Çıkardı - Son Dakika

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