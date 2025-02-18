Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü'nden Kaldırım İşgallerine Karşı Ortak Çalışma - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü'nden Kaldırım İşgallerine Karşı Ortak Çalışma

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Erdemir Caddesi'nde kaldırımlarını işgal eden malzemeleri topladı.

18.02.2025 17:15  Güncelleme: 19:22
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Erdemir Caddesi'nde kaldırımlarını işgal eden malzemeleri topladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü, kaldırım işgallerine karşı ortak bir çalışma başlattı. Bu kapsamda yayaların geçişini engelleyecek şekilde kaldırımları işgal eden market ve dükkan önleri denetlendi, araç parklarını engelleyen dubalar toplandı. Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Erdemir Caddesi, Yazar İlhami Sosyal Sokak, Şehit Er Asım Çömeten Sokak ve Muzaffer Uluşahin Sokak üzerinde bulunan iş yerlerinin kaldırıma ve yola çıkardıkları malzemeler toplandı.

"Kaldırım üzerine araç ve motosiklet parklanması yapılamaz"

Zabıta Müdürü Halit Aydın, uygulamanın tüm cadde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek, "Kaldırım ve yol işgallerinin karayolları trafik kanununa göre ayrı cezası, belediye emir yasakları uygulama yönetmeliğine göre ayrı cezası var. Kaldırımlar vatandaşların geliş geçişi için. Özellikle marketler, dükkanlar kaldırımlara işgal malzemesi çıkarmaması gerekiyor. Kaldırım üzerine araç ve motosiklet parklanması yapılamaz. Yapanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanıyor. Sürekli ceza çözüm değil, yayalarımızı da düşünerek anlayışlı ve duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü'nden Kaldırım İşgallerine Karşı Ortak Çalışma - Son Dakika

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