Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için şenlik düzenledi. Çocuklar, açık havada atölyelere katıldı, dans etti ve şarkı söyledi. Başkan Posbıyık da çocuklara seslenerek bayramlarını kutladı.

24.04.2024 11:55  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan'a özel Çocuk Şenliği düzenledi. Çocuklar, Atatürk Anıtı, Oyuncak Evi ve İnönü Parkı'nda açık havada atölyelere katıldı, dans edip şarkı söyledi. Aileleriyle şenliğe katılan çocuklar, seramikten resime, dokumadan, mozaiğe,  sepetten, akıl oyunlarına, taş baskıya, müzikten, dansa, eski oyunlardan, tiyatroya, masala, kitaba, kuklaya doydu; itfaiye parkurunda heyecan yaşadı; hayvanat bahçesinde eğlendi.

Başkan Posbıyık da bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklara seslenen Posbıyık, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadık. Kentimizdeki çocuklar, seramikten resme, dokumadan, mozaiğe, sepetten, akıl oyunlarına, spor alanları, itfaiye parkurundan, mini hayvanat bahçesine, bilimsel deneylerden taş baskıya, müzikten, dansa, eski oyunlardan, tiyatroya, kitaba, cam sanatından, kuklaya, masala, kuklaya kadar onlarca etkinlikte gönüllerince eğlendiler. Destek veren okullara, sanatçılara, ahşap oyuncaklardan, ahşap yakma sanatına, tüm  eğitmenlere teşekkür ediyorum.  En büyük teşekkür de siz çocuklara…  Ereğlimiz sizlerle güzel. Hayat sizlerle güzel. Bizler her zaman yanınızdayız. Hepinizi kucaklıyor, alınlarınızdan öpüyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara bayram edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisansının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisansının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
10:49 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:29:56. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement