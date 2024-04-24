Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik düzenledi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan'a özel Çocuk Şenliği düzenledi. Çocuklar, Atatürk Anıtı, Oyuncak Evi ve İnönü Parkı'nda açık havada atölyelere katıldı, dans edip şarkı söyledi. Aileleriyle şenliğe katılan çocuklar, seramikten resime, dokumadan, mozaiğe, sepetten, akıl oyunlarına, taş baskıya, müzikten, dansa, eski oyunlardan, tiyatroya, masala, kitaba, kuklaya doydu; itfaiye parkurunda heyecan yaşadı; hayvanat bahçesinde eğlendi.

Başkan Posbıyık da bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklara seslenen Posbıyık, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadık. Kentimizdeki çocuklar, seramikten resme, dokumadan, mozaiğe, sepetten, akıl oyunlarına, spor alanları, itfaiye parkurundan, mini hayvanat bahçesine, bilimsel deneylerden taş baskıya, müzikten, dansa, eski oyunlardan, tiyatroya, kitaba, cam sanatından, kuklaya, masala, kuklaya kadar onlarca etkinlikte gönüllerince eğlendiler. Destek veren okullara, sanatçılara, ahşap oyuncaklardan, ahşap yakma sanatına, tüm eğitmenlere teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de siz çocuklara… Ereğlimiz sizlerle güzel. Hayat sizlerle güzel. Bizler her zaman yanınızdayız. Hepinizi kucaklıyor, alınlarınızdan öpüyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara bayram edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."