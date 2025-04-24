Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında müzelerini çocuklara açarak eğlenceli aktiviteler düzenledi. Çocuklar, oyuncak müzesinde sanatsal etkinlikler yaparken, Hacivat-Karagöz gösterisi ile eğlendi.

24.04.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini sürdüren Karadeniz Ereğli Belediyesi, bugün müzelerinin kapılarını çocuklara açtı. Oyuncak Müzesi, Kent Müzesi ve Alemdar Müze Gemisi'nde çocuklar, renkli etkinliklerle ve Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediye müzeleri çocukları ağırladı.

Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 Nisan Perşembe günü Oyuncak Müzesi atölyesinde üç farklı okula sanatsal etkinlikler düzenledi. İlk olarak Süleyman Demirel İlkokulu öğrencilerine kağıt hamuru atölyesi gerçekleştirildi. Atölye Koza-Sema Yüksek liderliğindeki atölye kağıt hamuru ile dönüşüm etkinliği gerçekleştirip, çocuklara atölye sonunda yaptıkları objeler armağan edildi. Öğleden sonra ise Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu öğrencileri ile kolaj çalışması gerçekleştirildi. Atölye liderimiz Parya Başkurt çocuklara geri dönüşümü anlattı ve çalışmalarında liderlik yaptı. Son olarak atölyemizde ağırladığımız Yeni Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen 3, 4, 5 yaşlarındaki otizmli çocuklarımızla eğitici, eğlenceli ve hareket etkinlikleri yapıldı. Atölye sonunda çocuklara yüz boyama etkinliği yapılarak, kitap armağan edildi."

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi de Kavaklık İlkokulu Anasınıfı A ve B şubelerini ağırladı. Kent Müzesi Sorumluları Zafer Yazıcı ve İlknur Yüksel eşliğinde müzeyi gezen minikler, renkli bir gün geçirdi.

Etkinlikte çocuklar, 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak marşlar söyledi, resimler çizdi ve çeşitli boyama aktiviteleri gerçekleştirdi. Eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren programda çocuklar hem keyifli zaman geçirdi hem de bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Gazi Alemdar Müze Gemisi ise Kızılca İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Müze Sorumluları Elif Erdem ve Sanem Durmuşoğlu, çocuklara Gazi Alemdar Müzesi'ni gezdirdi ardından Ümit Efe'nin sunumuyla Karagöz-Hacivat gölge oyunu köy okulu öğrencilerine izletildi. Katkıları için Ümit Efe'ye teşekkür belgesi verildi.

Etkinlikler, hafta sonu AKM'de düzenlenecek programlarla devam edecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Karadeniz Ereğli Belediyesi, Etkinlikler, 23 Nisan, Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
00:12 Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
23:54 ’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
23:26 İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
23:20 Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
23:15 Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
23:13 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
23:06 2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 18:52:52. #7.12#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.