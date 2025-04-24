Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri

(ZONGULDAK) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini sürdüren Karadeniz Ereğli Belediyesi, bugün müzelerinin kapılarını çocuklara açtı. Oyuncak Müzesi, Kent Müzesi ve Alemdar Müze Gemisi'nde çocuklar, renkli etkinliklerle ve Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediye müzeleri çocukları ağırladı.

Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 Nisan Perşembe günü Oyuncak Müzesi atölyesinde üç farklı okula sanatsal etkinlikler düzenledi. İlk olarak Süleyman Demirel İlkokulu öğrencilerine kağıt hamuru atölyesi gerçekleştirildi. Atölye Koza-Sema Yüksek liderliğindeki atölye kağıt hamuru ile dönüşüm etkinliği gerçekleştirip, çocuklara atölye sonunda yaptıkları objeler armağan edildi. Öğleden sonra ise Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu öğrencileri ile kolaj çalışması gerçekleştirildi. Atölye liderimiz Parya Başkurt çocuklara geri dönüşümü anlattı ve çalışmalarında liderlik yaptı. Son olarak atölyemizde ağırladığımız Yeni Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen 3, 4, 5 yaşlarındaki otizmli çocuklarımızla eğitici, eğlenceli ve hareket etkinlikleri yapıldı. Atölye sonunda çocuklara yüz boyama etkinliği yapılarak, kitap armağan edildi."

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi de Kavaklık İlkokulu Anasınıfı A ve B şubelerini ağırladı. Kent Müzesi Sorumluları Zafer Yazıcı ve İlknur Yüksel eşliğinde müzeyi gezen minikler, renkli bir gün geçirdi.

Etkinlikte çocuklar, 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak marşlar söyledi, resimler çizdi ve çeşitli boyama aktiviteleri gerçekleştirdi. Eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren programda çocuklar hem keyifli zaman geçirdi hem de bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Gazi Alemdar Müze Gemisi ise Kızılca İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Müze Sorumluları Elif Erdem ve Sanem Durmuşoğlu, çocuklara Gazi Alemdar Müzesi'ni gezdirdi ardından Ümit Efe'nin sunumuyla Karagöz-Hacivat gölge oyunu köy okulu öğrencilerine izletildi. Katkıları için Ümit Efe'ye teşekkür belgesi verildi.

Etkinlikler, hafta sonu AKM'de düzenlenecek programlarla devam edecek.