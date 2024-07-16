Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında tarihi yerler gezisi, kadın el işi pazarı ve konserler düzenlendi.

16.07.2024 15:35  Güncelleme: 15:43
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında hafta sonunda tarihi yerler gezisi, Akkuyu Kadın El İşi Pazarı'nda Nevzat Göl ve Gönül Dostları konseri, Düren Kent Parkı Süs Havuzu'nda ise Barış Çağlayan ve Grup Yankı konseri düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yaz etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi günü erken saatlerde başlayan etkinliklerde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Tarihi Yerler Gezisi turu düzenlendi. Ziyaretçiler hep birlikte Gazi Alemdar Gemi Müzesi, İnönü Parkı, Oyuncak Müzesi, Cehennemağzı Mağaraları, Kaletepe, Belediye Kent Müzesi ve Tarihi Akkuyu Meydanı'nı gezme fırsatı buldu.

Aynı gün öğleden sonra ise Karadeniz Ereğli Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Akarca Mahalle Muhtarlığı katkılarıyla Akkuyu Kadın El İşi Pazarı'nda Nevzat Göl ve Gönül Dostları konser verdi. Düren Kent Parkı'nda ise cumartesi akşamı Barış Çağlayan, pazar akşamı ise Grup Yankı'nın konseri yoğun ilgi gördü.

Yaz etkinliklerinde bu hafta sonu, ofis yolundaki Düren Kent Parkı'nda yer alan sahnede; cuma akşamı piyano etkinliği, cumartesi akşamı Servet Öztürk Stand-up, MK Dans Akademi ile dans gösterisi ve AVE rap konseri, pazar akşamı ise Yağmur Okur konseri gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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