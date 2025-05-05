Karadeniz Ereğli Belediyespor, 23 Yıl Aradan Sonra 3. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyespor, 23 Yıl Aradan Sonra 3. Lig'e Yükseldi

Karadeniz Ereğli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 5. Grup'ta şampiyon olarak, 23 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e yükseldi.

05.05.2025 10:14  Güncelleme: 11:16
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 5. Grup'ta şampiyon olarak, 23 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e yükseldi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi 5. Grup'ta şampiyon oldu. Beş maç önceden şampiyonluğu garantileyen takım, Beyçayırı Şehit Vefa Karakuurdu stadında Geredespor'u Orhan Yüksel'in üç golüyle yenerek 3. Lig'e çıktı.

81 puanla Bal Ligi'nin en erken şampiyonu ve en çok puan toplayan takımı olan Ereğli Belediyespor'un golcüsü Orhan Yüksel, 25 golle gol kralı oldu.

Kupayı Başkan Posbıyık ve kaptan aldı

Maçı, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Çelebi Tetik, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve binlerce sporsever birlikte izledi.

Kupa töreni için TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen ve Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Ereğli'ye geldi. TFF yetkilileri, şampiyon takımın kupasını Halil Posbıyık ile takım kaptanına verdi.

Posbıyık da TFF yetkilisi Selçuk Azeri'ye, gol kralı Orhan Yüksel'e ve Ereğli Belediyespor'un maçlarını canlı yayınlarla sporseverlere ulaştıran gazeteci Yusuf Zobar'a plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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