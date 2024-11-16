Karadeniz Ereğli'de 16. Hamsi Festivali İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de 16. Hamsi Festivali İçin Hazırlıklar Başladı

Karadeniz Ereğli\'de 16. Hamsi Festivali İçin Hazırlıklar Başladı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geçen yıl iptal edilen 16. Hamsi Festivali için hazırlıkların başladığını duyurdu. Festivalin tarihi, hamsi balığının durumuna göre belirlenecek.

16.11.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geçen yıl iptal edilen 16. Hamsi Festivali'ni bu yıl yapmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Sponsorlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılacak festivalin tarihi, hamsinin durumuna göre açıklanacak.

Başkan Posbıyık, kentteki sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 16. Hamsi Festivali'nin hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. AKM Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş ile açıklamalarda bulunan Başkan Posbıyık, festival tarihini hamsi balığının durumuna göre açıklayacaklarını belirtti.

Posbıyık, "Su Ürünleri Kooperatifi ve balıkçılarla sürekli görüşüyoruz. Şu anda hamsi az çıkıyor. Hamsi, halka dağıtacağımız 15 tonun üzerine çıktığında, bollaştığında tarihi açıklayacağız. Biz şu anda 23 Kasım ya da 30 Kasım'da yapacakmışız gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Festival öncesi dernekler ve kuruluşlar, festivalin içeriğini belirlemek için form doldurarak önerilerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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