Karadeniz Ereğli'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkulu Geçti

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik düzenledi. Şenliğe katılan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tüm çocuklarla yakından ilgilendi, bayramlarını kutladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk şenliği düzenledi. Çocuklar, Atatürk Anıtı ve İnönü Parkı'nda açık havada eğlenceli atölyelere katıldı, hareketli oyunlara dahil oldu, dans edip şarkılara eşlik etti.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Başkan Posbıyık ve eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş ve diğer protokol üyeleri etkinlik alanındaki masaları gezerek çocuklarla yakından ilgilendi.

Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle şenlik alanında tekrar dolaşarak çocukların bayramını kutladı. Etkinliklere katılan çocuklarla yakından ilgilenen Posbıyık, şenliğe katılan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Posbıyık, günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. İstanbul'da yaşanan deprem panik yaratsa da bayram coşkusu tüm yürekleri sardı. Kentimizdeki çocuklar, seramikten resme, dokumadan, mozaiğe, akıl oyunlarına, spor alanları, itfaiye parkurundan, mini hayvanat bahçesine, bilimsel deneylerden, müziğe, dansa, eski oyunlardan, tiyatroya, kitaba, kuklaya, masala, şişme oyun parkurlarına kadar onlarca etkinlikte gönüllerince eğlendiler.

Çocuklarımızın neşesi ve eğlendiklerini görmek beni çok mutlu ediyor. 25-26 ve 27 Nisan'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez, çocuklar ve ebeveynler için Edebiyat Günleri'miz olacak. Şehir dışından çok değerli eğitmenler, sanatçılar, Karadeniz Ereğli'den yazarlar, çizerler çocuklarla bir araya gelecek. Yazar buluşmaları, atölyeler, gösteriler, sergiler, seminerler ve müzik dinletileri gibi bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacağız.

Bugün düzenlediğimiz etkinliklere destek veren okullara, sanatçılara, ahşap oyuncaklardan, ahşap yakma sanatına, tüm eğitmenlere teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de güzel çocuklarımıza. Ereğlimiz sizlerle çok daha güzel. Hayat sizlerle güzel. Bizler her zaman yanınızdayız. Hepinizi kucaklıyor, alınlarınızdan öpüyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada çocuklara bayram edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."