Karadeniz Ereğli'de 7 Bin 500 Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de 7 Bin 500 Kişi İftar Sofrasında Buluştu

Karadeniz Ereğli\'de 7 Bin 500 Kişi İftar Sofrasında Buluştu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Belediye Sosyal Tesisleri ve sahil bandında düzenlenen iftar programına 7 bin 500 kişi katıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gelenek haline getirilen iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu dile getirdi. Programda Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

06.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde vatandaşlar iftar sofrasında buluştu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından Belediye Sosyal Tesisleri ve sahil bandında düzenlenen iftar programına, 7 bin 500 kişi katıldı.

Belediye Başkan Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, 25 yıldır gelenek haline getirilen iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının önemine değinen Posbıyık, "Bu akşam tatlıları hayırseverlerimiz, pideleri de fırıncı esnafımız gönderdi. Kadir Gecesi'nde yine bir aradayız. Duaların kabul olduğu bu mübarek gecede, ilçe olarak birlikteyiz. Kadir Gecenizi ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

Belediye ekipleri de çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Programa, Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de 7 Bin 500 Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de 7 Bin 500 Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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