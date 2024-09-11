Ereğli'de Amfi Tiyatro Yenileniyor - Son Dakika
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Ereğli'de Amfi Tiyatro Yenileniyor

Ereğli\'de Amfi Tiyatro Yenileniyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan fırtınada hasar gören amfi tiyatroda yenileme çalışmaları başlıyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sahil kesimindeki zararları da hatırlatarak, çalışmaların tüm gücüyle devam edeceğini belirtti.

11.09.2024 15:47
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da 2023'te yaşanan fırtınada hasar gören amfi tiyatroda yenileme çalışmasına başlanacak.

Alanda incelemelerde bulunan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geçen yıl fırtınada zarar gören sahil kesiminde, "Pallada" adlı geminin de karaya oturduğunu hatırlattı.

Fırtınada amfi tiyatronun zarar gördüğüne değinen Posbıyık, "Sahnemiz gitti, oturma yerlerinin hepsi kırıldı. Geminin son parçası da çıkartıldıktan sonra belediye ekipleri, tüm gücüyle bu alanda yenileme çalışmalarına başlayacak. İlk önce baskı betonlar, sahne düzenlemesi, oturma yerlerinde kaplama taşlarıyla yenileme çalışmaları yapılacak." ifadelerini kullandı.

Posbıyık, sahilin bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "İleriki zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelecek, modernizasyon yapacak." dedi.

-İlköğretim Haftası kutlandı

Devrek ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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