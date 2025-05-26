Karadeniz Ereğli'de Katı Sanatı Etkinlikleri

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi, Müzeler Haftası dolayısıyla katı' sanatı etkinliklerini çocuklar ve yetişkinlerle buluşturdu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi Koordinatörü Melih Can Tanrıkulu, katı' sanatı etkinliğine ilişkin, "Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin davetlisi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'nden kentimize gelen sanat tarihçi ve kat' sanatçısı Dr. Beyza Çakır ile katı' sanatının incelikleri müze bahçesinde önce çocuklarla ardından kentimizin kültürel miras noktası olan Kaletepe'de yetişkinlerle buluştu" diye konuştu.

Etkinliklerde katılımcılara renklerndirilmiş kağıtlara geleneksel motifleri kesip birleştirme tekniklerinni uygulamalı olarak gösterildiğini belirten Tanrıkulu, "Bu süreçte el, göz koordinasyonu, dikkat ve sabır gerektiren kat' tekniği ile katılımcıların odaklanma becerilerine katkı sunan bu çalışma geleneksel yöntemlerle hazırlanan özel hazırlanan özel yapıştırıcılar eşliğinde kendi motif kompozisyonlarını oluşturarak bu eşsiz çalışmaları atölye hatırası olarak aldılar" dedi.

Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu deneyim, katılımcılara sadece bir sanat tekniği kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda sabır, dikkat ve estetik bakış açılarının gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Geleneksel sanatlarımızı birebir uygulayarak tanımak, geçmişle bağ kurmanın en zarif yollarından olan katı' sanatını tanıma farkındalığı kazanmışlardır. Bu anlamlı iki ayrı etkinlik için öncelikle iş birliklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne ve atölyenin mimarı, emekleri büyük sanat tarihçi sayın Dr. Beyza Çakır'a teşekkür ediyoruz."