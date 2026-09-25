Karadeniz illerinden çocuk temsilciler Ordu\'da COP31 iklim zirvesinde buluştu

Ordu'da, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Karadeniz İklim Zirvesi" kapsamında çocuklara yönelik program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "COP31 Karadeniz İklim Zirvesi" ve "Mavi Gelecek için Çocuklar, Küçük Adımlar ve Büyük Dalgalar Projesi" çerçevesinde, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den temsilci çocuklar bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki programda, çocukların gözünden iklim değişikliği, denizlerin korunması, deniz kirliliği, mikroplastikler ve Karadeniz'in biyolojik çeşitliliği ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, COP31'in çok büyük ve önemli bir hareket olduğunu belirtti.

Güler, büyük bir insanlık problemi olan çevre kirliliğinin ele alındığını belirterek, "Burada da bizim temsilcilerimiz, Karadeniz'in gençleri olarak sizler yer alıyorsunuz. Benim öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım var. Bu süreçte yenilenebilir enerji yasasını çıkarttık. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi kaynakların hepsinden elektrik elde ediyoruz. Bakanlığımız döneminde Kyoto protokolünü imzaladık. İstanbul'da hava kirliliğini çözdük." ifadelerini kullandı.

Edindiği tecrübeleri Ordu'da da sürdürdüklerini vurgulayan Güler, çevrenin korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörü Rukiye Rümeysa Yeniyıldız ise küresel gündeme Karadeniz'den çocukların sesi ile katkı sağlamak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü iklim değişikliği biz çocuklar için sadece çevre konusu değil, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı, suya erişimimizi, güvenli yaşam alanlarımızı, doğa ile bağımızı ve gelecek kuşakların hakkını doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle bugün Karadeniz'in illerinden gelen çocuk temsilcilerimiz, kendi şehir ve bölgelerinden hareketle farklı iklim başlıklarını ele alacaklar."