Karadeniz'in en uzun asma köprüleri Borçka'da

Karadeniz'in en uzun 2 asma köprüsü Çoruh Nehri üzerinde bulunuyor
Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh nehri üzerinde bulunan 105 ve 90 metre uzunluğundaki iki asma köprü Karadeniz'in en uzun asma köprüleri olma özelliği taşıyor
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde Çoruh nehri üzerinde bulunan 105 ve 90 metre uzunluğundaki iki asma köprü Karadeniz'in en uzun asma köprüleri olma özelliği taşıyor.
Artvin'de Çoruh nehri üzerinde bulunan ve tarihe meydan okuyan asma köprülere bir yenisi daha eklendi. Kentte büyük bir kültürü barındıran, asma köprüler Çoruh nehri yamacına kurulan evleri, mahalleleri birbirine bağlıyor. Sarp ve dağlık bir yapıya sahip olan Çoruh Vadisi'nin etrafında mahalle ve köylere ulaşım çoğu zaman çelik halatlı asma köprülerle sağlanırken, Çoruh havzasında inşa edilen barajlar nedeniyle birçok asma köprü ise sular altında kaldı. Borçka Belediyesi ise bu köprülere bir yenisini daha ekledi.
İlçe merkezinde 105 metre uzunluğunda bulunan tarihi asma köprü, Karadeniz bölgesinin en uzun asma köprüsü olma özelliğine sahipken, ikinci sırayı ise yine ilçede bulunan başka bir asma köprü sahip. Belediye tarafından yapılan Gündoğdu mahallesini Aksu mahallesine bağlayan asma köprü 90 metre uzunluğu ile Karadeniz'in en uzun ikinci asma köprüsü oldu. İki mahalleyi birbirine bağlayan özellikle öğrencilerin okul yolunu kısaltan, şehir trafiğinden uzak bir yaya yolu olarak amaçlanan köprüye ilgi büyük.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Nehirlerin, göllerin, derelerin en çok olduğu bölgede yaşıyoruz. Karadeniz bölgesi deyince insanların aklına ilk nehirler dereler geliyor. Bölge insanı ulaşımlarını sağlamak için, yüzyıllardır köprüler yapmışlar. İlçemizde, kemer köprü, demir köprü, asma köprü, beton köprü gibi bütün köprü çeşitleri neredeyse mevcut. Biz de, iki mahalleyi bir birine yakınlaştırmak için insan trafiğini şehirden uzaklaştırıp daha kolay okula, diğer mahalleye ulaşabilmeleri için Aksu deresi yanında böyle bir köprü yapmaya karar verdik. Bizim kültürümüzde de var asma köprü. Atalarımız yıllarca bu köprüleri kullanmış. Ayrıca oldukça ekonomik bir çözümle bir mahalleden bir mahalleye geçmiş oldu. Alınan izinler sonucunda Borçka'ya yeni bir asma köprüde kazandırdık" ifadelerini kullandı.
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